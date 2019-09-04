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Yaralı sakallı akbaba tedavi altında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı.


Cilo Dağı eteklerinde koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan sakallı akbaba, Yüksekova Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada, veteriner hekimler tarafından kontrol edilen akbabanın ayağında kırık tespit edildi. Merkezde müdahalesi yapılan akbaba, Van Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderilecek.

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