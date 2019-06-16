Yargıtay Başkanı Cirit Hakkari'de

Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, Hakkari'de çeşitli temaslarda bulundular.

İlk olarak çarşı merkezini dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ardından Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, burada yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Hakkari'de bulunmaktan son derece mutluyum. Bizim tabi 800 bin kilometrelik vatan topraklarımız, 82 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın asayişini, güvenliğini sağlayan ve bu uğurda şehadet mertebesine ulaşmayı bir vazife sayan, hiç çekinmeyen tarih boyunca adaleti ve insan güvenliğini şiyar edinen jandarmamızın da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 180. yılını ayrıca kutluyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İdris Akbıyık ise, Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyete Hakkari ziyaretleri anısına yöreye ait kilim ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkanı Cirit, Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Mir Kalesi'nde yapılan incelemelerin ardından adliye binasına geçerek, hakim ve savcılarla bir araya geldiler.

Heyete ziyaretlerinde, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, adliye ziyaretinin ardından Hakkari'den ayrıldı.