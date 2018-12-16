Yarıl dağı keçisine ilk müdahaleyi polisler yaptı

Hakkari'de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisine ilk müdahaleyi polis memurları yaptı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkeziden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yaralı bir dağ keçisine rastladı. Polis memurları ayağı kırılan dağ keçisinin ilk tedavisini yaparak, Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğüne haber verdi.

Milli Parklar Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz ve beraberindeki ekipler Depin polis kontrol noktasına gelerek yaralı keçiyi teslim aldılar. Dağ keçisini polis kontrol noktasında 1 kilometre mesafedeki karlı bölgede yaralı bulduğunu belirten Sadullah Seven isimli vatandaş konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seven,”Ben Hakkarili bir esnafım aracımla gezmeye çıkarken polis noktasının illerisin de çığ noktası var. Tesadüfen karın üzerinde bir hayvanının tepelendiğini gördüm. Hayvanı alıp aşağı indirdim. Hayvanı getirip polis kontrol noktasına teslim ettim. Benim amacım hayvanı kurtarmaktı” dedi.

Milli Parklar Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz ise,”Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü olarak doğada vatandaş tarafından bulunan yaban hayvanı kurumumuza ve emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Emniyet müdürlüğünün kurumumuza verdiği bilgiden sonra kurum personelimiz ilk müdahaleyi polis kontrol noktasında yapıp ileri bir tedavi için Van Hayvan Hastanesi Rehabilitasyon Merkezine göndereceğiz. Dağ keçisinin dişleri ve ayağı kırık umarım tez zamanda iyileşir ve doğal yaşam alanına geri döndürülecektir. Burada bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. An itibarı ile bölgemizde kış koşulları çok yoğun bir şekilde geçmekte bundan dolayı yaban hayvanları merkeze gelmektedirler. Maalesef bilinçsiz avcılarımıza av olmakta bütün vatandaşlara sesleniyorum bu tür durumlarda emniyet teşkilatımıza haber versinler bizde müdahale edelim” dedi.