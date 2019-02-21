İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru köpek durdurucu soğuklara dayanamadı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu.


Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Cananlar Mahallesi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu. Eve giderken yol kenarında hareketsiz kalan hayvanı fark ettiğini ifade eden Melik Fırat Kaya, “Eve giderken, hareketsiz duran köpek yavrusunu fark etti. Yaklaştıkça kaçacağını zannettim, ama maalesef dokunduğumda donmuş şekildeydi. Yetkililerden ricamız, bu sokak hayvanlarına sahip çıksınlar” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.