Yavru köpekler gençlik hastalığına yakalandı

Hakkari Devlet Hastanesi civarında hayvan sever bir vatandaş tarafından beslenen 3 yavru köpeğin muayeneleri yapılarak aşılandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan muayenede biri kulağı yanlış kesilin 3 yavrunun hemen tedavisine başlandı. Tedavileri yapılan köpek yavrularının gençlik hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Gençlik hastalığının enfekte olmuş köpeklerden hapşırma ve öksürme yoluyla veya idrar, kan veya tükürük ile doğrudan temas yoluyla geçtiğini belirten veteriner hekimleri, aynı zamanda su veya yemek kaplarının paylaşımı yoluyla da geçebileceğini kaydetti.

Muayeneleri ve aşıları yapılan köpek yavruları sahibine teslim edildi. Hayvan sever vatandaş ise veteriner ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.