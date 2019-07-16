Yayladaki çocuklar için 3 bin rakımda pedal çevirdiler

Hakkari'de 5 ay önce "Bir Oyuncak Da Senden" sloganıyla hayata geçiren sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emin Noyan ve gönüllü arkadaşları köy köy dolaşarak çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Hakkari merkezden bisikletle yola çıkan Emin Noyan ve Gıyasettin Tatlı, çantalarına oyuncak doldurup yaklaşık 50 kilometre pedal çevirerek Durankaya beldesine bağlı 3 bin rakımda bulunan Kanisar Yaylası'na çıktılar. Çocuklara oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak olan Noyan, “Çocukların mutluluklarına ortak olmak ve oyuncaksız çocuk bırakmamak için böyle bir kampanya başlattık. Sosyal medya üzerinden başlattığımız bu kampanyaya destek veren bütün herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bir oyuncakla bir çocuğun gönlünü fethetmek kadar güzel bir duygu yoktur. Bize gelecek desteklerle daha çok çocuğa ulaşıp onları da oyuncaksız bırakmamak istiyoruz” dedi.

Oyuncak verdikleri çocuklarla sohbet eden Noyan, "Çocukların mutluluklarına ortak olmak için, çocukları oyuncaklarla buluşturmak ve oyuncaksız çocuk bırakmamak için çalışıyoruz. 'Bir oyuncak da senden' ekibi olarak Hakkari il merkezi ve ilçeler dahil 393 köy ve mezraya oyuncak dağıtmayı hedefledik. Kısmet olursa minik kardeşlerimizin hepsini oyuncaklarla buluşturacağız" diye konuştu.