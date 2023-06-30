Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylaya gidenleri taşıyan minibüs takla attı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Doski Vadisi'nde yer alan Mergezer Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylaya gidenleri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyan yaralıların yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.