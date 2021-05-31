Yazar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı' verildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı' verdi.

Her defasında Hakkari'yi en iyi şekilde tanıtan ve kentte yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak Hakkari'yi her yönüyle tanıtan Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı' verdi. Vali İdris Akbıyık, makamında bir süre Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen ile sohbet ederek, Hakkari'nin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine ve tanıtımına önemli hizmet ve katkılar sağladığını belirterek, ‘fahri hemşehrilik beratı' vererek görevinden başarılar diledi.