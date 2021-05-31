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Yazar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı' verildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen’e ‘fahri hemşehrilik beratı’ verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı' verdi.


Her defasında Hakkari'yi en iyi şekilde tanıtan ve kentte yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak Hakkari'yi her yönüyle tanıtan Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı' verdi. Vali İdris Akbıyık, makamında bir süre Yazar-Araştırmacı Yaşar İçen ile sohbet ederek, Hakkari'nin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine ve tanıtımına önemli hizmet ve katkılar sağladığını belirterek, ‘fahri hemşehrilik beratı' vererek görevinden başarılar diledi.

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