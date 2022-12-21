Yazar Turan: "Öğrenciler, öğretmenlerin canlı aynalarıdır”

Hakkari'de ‘İrfan ve Medeniyet Buluşmaları' çerçevesinde Tarihçi-Yazar Mustafa Turan tarafından "Kaliteli Eğitim-İdeal Öğretmen" konferansı verildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Bakan Mahmut Özer'in ‘bir toplum, öğretmeni kadar güçlüdür' sözünü hatırlatarak, “Bizler de bugün, öğretmenlerimizi güçlü kılmak adına, ilimizdeki eğitim seferberliğinde, her zaman camiamızın yanında olan eğitim ve öğretmen sevdalısı Valimiz İdris Akbıyık'ın davetleriyle ilimize teşrif eden Tarihçi-Yazar Mustafa Turan Hocamızla birlikte olacak ve birikimlerinden faydalanacağız. Mesleğimiz açısından oldukça önemli konularda, bilgi ve tecrübe aktarımında bulunacak olan değerli hocamıza teşekkür ederken, kıymetli üstadımızı bizlerle buluşturan valiliğimize ve belediyemize, eğitim ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tarihçi-Yazar Turan ise öğretmenlere seslenerek, "Eğitimci, kılık kıyafetiyle, tavrıyla, hatta yürüyüşü ile okul içi ve dışı davranışlarıyla üstün bir şahsiyet sergilemelidir. İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendimizi düzeltmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin sürekli kendisini yenilemesi gerektiğine işaret eden Turan, "Öğrenciler, öğretmenlerin canlı aynalarıdır. Aslında öğretmenlik sürekli öğrencilik demektir. Bu sebeple kendisini devamlı yenilemelidir; yoksa eskiyecek ve öğrencilerine yeterince faydalı olamayacaktır. Sınıfta yaramazlık yapan bir öğrenci, doğrudan rencide edilmemeli iyi bir lisanla hatası düzeltilme yoluna gidilmelidir. Diğer mesleklerde yapılacak bir hatanın telafisi mümkündür; ancak öğretmenlikte yapılacak bir hatanın telafisi mümkün değildir; zira öğretmen nesil inşa eden ve insan yetiştirendir. Bu nedenle vebalinin ve sorumluluğunun çok ağır olduğunun unutulmaması gerekir" diye konuştu.

Konferansa İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, il müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.