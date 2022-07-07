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Yeni Dünya Vakfı öğrencileri sevindirdi

Yeni Dünya Vakfı Hakkari Şubesi yaz Kur’an kursunda eğitim gören öğrencileri sevindirdi.

Yeni Dünya Vakfı Hakkari Şubesi yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri sevindirdi.


Yeni Dünya Vakfı Hakkari Şube Başkanı Nurettin Fırat, müftülüğe bağlı Ulu Camii'nde açılan yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri motive etmek adına yemek programı düzenledi. Yemeğe cami imamları Mahmut Engin, Murat Özatak ve Hekim Kaya ile 50'ye yakın öğrenci katıldı.


Burada açıklamalarda bulunan Başkan Fırat, öğrencileri motive etmek amacıyla yemek programı düzenlediklerini belirterek, “Amacımız çocukları Allah ve Peygamber sevgisiyle donatmak, vatana ve millete hayırlı bireyler yetiştirmektir” dedi.

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