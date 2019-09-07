İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Yeniden) Bakanlıktan Esendere Belediyesine 1 adet iş makinesi hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı ve İran’a sınırı olan Esendere beldesine 1 adet iş makinesi hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı ve İran'a sınırı olan Esendere beldesine 1 adet iş makinesi hibe edildi.


Yüksekova ilçesine bağlı İran'a sıfır noktasında olan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun girişimleri sonucu belde belediyesine Çevre ve Şehirçilik Bakanı tarafından 1 adet iş makinesi hibe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; “Beldemize yakışan tüm hizmetleri bir bir yapmaya kararlıyız. Bizim yaptığımız girişimler sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından, 1 adet iş makinesi hibe edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz” dedi..

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.