Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Hakkari'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hakkari'ye geldi.

Yeni Mahallede bir açık alanda partilerle bir araya gelen Fatih Erbakan, Hakkari'de yapılan halk toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bütün Hakkarililere ve bölge insanına bölgedeki bütün kentlere kurtuluşu getirmeye vesile olacak bir toplantı ve buluşma olmasını dileyen Erbakan, ''Bizleri yalnız bırakmadığını için hepinize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Çok değerli il başkanımıza içte samimi bir şekilde teşekkür ederim böyle bir organizasyonda bizi bir araya getirildiği için. Hakkari'de bulunduğumuz zaman bu bölgedeki kırsal kesimde, köylerimiz, ilçelerimizde ziyaretler devam ediyor. Özelikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesine geldiğimizde ekonomik sıkıntıları bugün Hakkari'de de görüyoruz. Yeterli yatırımın olmaması, üvey evlat muamelesinin tabiri caizse bir yerde yapılması, burada hayvancılığın, tarımın, turizmin teşvik edilmemesi ve gereken teşviklerin yapılmaması, çatışmalar, ayrımcılık, kutuplaştırma hem ekonomik, hem sosyal hem de adalet anlamında en büyük sıkıntıları yaşayan bölgelerimizdeyiz. O nedenle bizler Milli Görüş olarak bu bölgelerde yaptığımız çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Çünkü bu bölgenin, bu bölge insanını, bölge halkının kurtuluşuna sadece ve sadece Milli Görüşün vesile olacağına inanıyoruz. Aynen geçmişte 50 senelik tarihimizde olduğu gibi inşallah bu dönemde de ancak ve ancak Milli Görüş ruhuyla bu bölge insanına ve bölgeye yaklaşabilinirse bu bölge refaha, huzura ve barışa kavuşur. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bu nedenle bölgede yapılan çalışmalara çok büyük önem veriyoruz'' dedi.

Konuşmanın ardından Erbakan ve beraberindekiler özel bir kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren minik Mukaddes Akar'ı evinde ziyaret ettikten sonra engeliler derneğini ve çarşı esnafını ziyaret etti. Erbakan'ın temaslarına yarın Yüksekova ve Derecik ilçelerinde sürdüreceği öğrenildi. Ziyarette Erbakan'a Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanı Ali Özer ve partililer eşlik etti.