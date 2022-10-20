Yeşilay stant açıp broşür dağıttı

Hakkari Yeşilay Şube Başkanı Şemsettin Uçar, YEDAM uzman kadro, Yeşilay şube personeli ve Yeşilay gönüllüleri birçok kurumu ziyaret ederek, bilgilendirmelerde bulundular. Belediye hizmet binası önünde stant kuran YEDAM gönüllüleri, yolda geçen vatandaşlara alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili broşür, bileklik ve rozet dağıttılar.

Açıklamada bulunan YEDAM uzmanları; alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili destek almak isteyen kişilere ve ailelere ücretsiz bir şekilde psikososyal destek sağladıklarını belirterek, Hakkari merkezde de bu hizmetin verildiğini ifade ettiler.