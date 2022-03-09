Yeşim öğretmen için Hakkari'de sınıf oluşturuldu

Bartın'ın Serdar köyünde dünyaya gelen ve ilköğretimini burada tamamlayan Yeşim Kutluyer Öner, ardından Sinop Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Bölümünde mezun olduktan sonra 2012 yılında Hakkari Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde göreve başlayan Yeşim Kutluyer Öner, il dışı tayinle Bartın Atatürk İlkokulunda İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. Görev yerine atanan Yeşim Kutluyer Öner, 12 Aralık 2021 tarihinde yakalandığı amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde 4 yıl görev yapan İngilizce öğretmeni Yeşim Kutluyer Öner anısına okul yönetimi ve öğrencileri tarafından sınıf yapılarak öğretmenin adı verildi.

Hakkari Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek, okullarında 4 yıl hizmet veren ve amansız bir hastalıkta kaybettikleri Yeşim Kutluyer Öner anısına sınıf oluşturduklarını belirterek, “Öğretmenimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.