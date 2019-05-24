Yetişmez'in “Beni beraber öldürdük” kitabı çıktı

Antalya'da ikamet eden Hakkarili 23 yaşındaki gencin 70 sayfalık “Beni beraber öldürdük” adlı kitabı çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisansa başlayan ve Yetişmez ailesinin 4'ncü çocuğu olan Hakkarili Burak Yetişmez, iki haftalık bir süre içerisinde yazdığı 70 sayfalık “Beni beraber öldürdük” adlı deneme kitabı çıktı. Burak Yetişmez, “Ben aslen Hakkariliyim. 5 yıl önce Hakkâri'den Antalya'ya üniversite okumaya gittim. Benim için zor bir süreçti. Kitapta da bahsi geçtiği üzere ben ürkmüş bir kediydim. Bu kitap 2 hafta içerisinde yazılıp ve düzenlendi. Kitabı yazmaya başlamam, geçmişimi duygusal olarak analiz etmemle başladı. Bu kitap 2 haftada yazıldı, fakat içerisinde 23 yılın geçmişini barındırıyor. Özellikle hayatımın son 5 yılı ile ilgili olan bu kitapta her insanın içinde kendini bulacağını düşünüyorum. Bir insanın hataları veya travmaları gelecekte ne gibi sorunlar doğurur söyleminin ağır bastığı bu kitaba arka kapakta da yazıldığı gibi bir aşkı 70 sayfaya sığdırmaya çalıştım. ‘Beni Beraber Öldürdük' ismini seçmemin iki sebebi var; birincisi kitabın baş kahramandan gelen teklif, ikincisi ise gerçekten de beni beraber öldürdüğümüzü düşünmemden kaynaklanıyor. Özellikle benim gibi Hakkari'den çıkmış ve ruhu Hakkari'de kalanların kendini göreceği bu kitapta ana gayem kitabın okunması ve Hakkari'ye bir değer olarak kalmasıdır. Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisansa başladım. Çıkarttığım kitap hem yayın evlerinde hem de Hakkari Taş Kırtasiyede temin edilebilir” dedi.