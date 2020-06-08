İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılan görülen ev ilaçlandı

Hakkari’de yılan görülen bir ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

Hakkari'de yılan görülen bir ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.


Bağlar Mahallesi'ndeki toprak evde ikamet eden bir aile, evlerinde yılan görünce hemen yetkililerden destek istedi. Mahalleye hemen hareket eden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin tavan kısmı ve tüm odalarını ilaçladı.


İsminin açıklanmasını istemeyen aile, evlerinde iki yılan gördüklerini ve korkudan uyuyamadıklarını söylediler. Aile fertleri, evin ilaçlamasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.