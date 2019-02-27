İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun Kar Yağışına Rağmen Görevlerini Yapıyorlar

Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik dağıtım A.

Ş'nin (VEDAŞ) arıza timleri, kısa süreli enerji kesintisi olan mahallerde kar kış dinlemeden görev yapıyor.


Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini etkisinin altına alırken, ilçenin Esentepe mahallesinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.


İlçenin Esentepe mahallesinde kar yağışının artmasıyla, mahalleye verilen enerji hatların üzerine düşen ağaç dallarından dolayı elektrik kesintisi yaşanırken, VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun kar yağışına ve dondurucu soğuklara rağmen tellerin üzerindeki dalları indirip telleri sağlamlaştırdıktan sonra mahalleye tekrar elektrik verildi.


Elektrik Teknisyeni Necattin Tekin; Yoğun kar yağışından dolayı bizim belediye hattı, tabir ettiğimiz hat tutmuyordu. Biz müdahale ettik. Bir yarım saattir yaklaşık, bu çalışmadan dolayı buda iletkenlerin üstüne kardan dolayı ağaçlar düşmüştü, onları kaldırdık, bölgenin şuan tamamı enerjili" dedi


Elektrik Teknisyeni Veysi Çelik ise; " Özellik böyle kış aylarında zaten biz VEDAŞ ekipleri olarak vatandaşımızın mağdur olmaması için ayaktayız. Çalışıyoruz elimizden geleni yapacağız. Bu akşam muhtemelen sabaha kadar böyle geçeceği için bize ayrılan süreye kadar hep ayakta olacağız. Mahalleri dolaşacağız duyarlı vatandaşlarımızın içleri rahat olsun biz her müdahaleye karşı tetikte olacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.