İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yola düşen çığ saniye saniye görüntülendi

İran sınırında bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yoluna düşen çığ, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İran sınırında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yoluna düşen çığ, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.


Şemdinli ilçe merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Şehitler Çeşmesi bölgesinde Alan köyü yoluna çığ düştü. Bölgeye gönderilen ekipler, yolun açılması için çalışmalara başladı. Köye gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise olaydan şans eseri kurtuldu. Düşen çığı saniye saniye görüntüleyen köylüler uzun süre yolun açılmasını bekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.