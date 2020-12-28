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Yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Van'a gitmek üzere ilçeden ayrılan minibüsün hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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