Yolcu valizinin tabanında eroin bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir minibüsteki yolcuya ait valizin taban kısmında 4 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 29 Mayıs 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 320 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.