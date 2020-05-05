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Yolda kalanların imdadına Kızılay yetişti

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen heyelanda yolda mahsur kalan onlarca sürücünün imdadına Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yetişti.



Hakkari- Van karayolu Yeni köprü mevkiinde yağışlarla birlikte heyelan meydana geldi. Yolda mahsur kalan 40 civarında tır sürücüsü Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesini arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki ekibi mahsur kalan tır sürücülerine ulaşarak iftar yemeği dağıttı.


Mutlulukları gözlerinden okunan sürücüler Kızılay ekibine teşekkür ederek, hem Kızılay hem de devlet büyüklerine şükranlarını ilettiler.

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