İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Derecik ilçesinde hastaya giden ambulans yoğun kar yağışından dolayı yolda kalınca köylüler seferber oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinde hastaya giden ambulans yoğun kar yağışından dolayı yolda kalınca köylüler seferber oldu.


Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, birçok köy ve mezra yolu kardan kapandı. Derecik ilçesinin Karakoç köyünde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kara saplanarak mahsur kaldı. Köy halkı ambulansı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Uzun çalışma sonucu ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan ambulansa zincir takıldıktan sonra köyden aldığı hastayı hastaneye yetiştirdi. Öte yandan bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.