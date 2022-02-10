Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinde hastaya giden ambulans yoğun kar yağışından dolayı yolda kalınca köylüler seferber oldu.

Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, birçok köy ve mezra yolu kardan kapandı. Derecik ilçesinin Karakoç köyünde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kara saplanarak mahsur kaldı. Köy halkı ambulansı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Uzun çalışma sonucu ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan ambulansa zincir takıldıktan sonra köyden aldığı hastayı hastaneye yetiştirdi. Öte yandan bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.