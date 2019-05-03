YÜKMEUSDER'in açılışı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği (YÜKMEUSDER) açıldı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde yapılan açılış törenine Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı, Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Rıfat Tüner, halk eğitim bünyesinde asgari ücretle usta öğreticilik yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 3 bin 200 alanda kurs programı olup, yeterliliklerimize ve branşlarımıza göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurslar açmaktayız. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılında yaklaşık 7 milyon kişiye eğitim verilmiş, bu eğitimlerin büyük bir kısmını 87 bin kadrosuz usta öğretici vermiştir” dedi.

Usta öğreticilerin çalıştıkları kurumlarda bir öğretmenin görev ve sorumluluklarının hepsini yaptığını dile getiren Tüner, “İş garantimiz yoktur. Kurslarımızın süresi bittiği zaman kursumuz açılacak mı açılmayacak mı kaygısına düşerek gelecek planı yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

Tüner'in konuşmasının ardından program folklor ekibinin halay çekmesi ve verilen kokteylle son buldu.