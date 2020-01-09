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Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu

Ak Parti Ankara Genel Merkezinde yapılan mülakatta, Ak Parti Yüksekova ilçe başkanlığına Fatih Arslan seçildi.


Geçtiğimiz haftalarda istifası alınan Ak Parti Yüksekova ilçe başkanının boş kalan koltuğu, bugün yapılan görüşmeler sonrasında yeni ismin atanması ile dolduruldu. Ak Parti Genel Merkezi aldığı adaylık başvurularının ardından bazı isimlerle birebir görüşmeler yaptı. Bir kaç gündür devam eden görüşmeler sonrasında bu akşam itibariyle yeni ilçe başkanlarının ataması tamamlandı.  AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı için Murat Balin, Lütfü Düzen, Nevzat Uçar, Ümit On, Behçet Ağralı ve Fatih Arslan yarıştı. AK Parti Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına Fatih Arslan getirildi.


Arslan, 'başkanlığın tüm Yüksekova'ya hayırlı olmasının temennisinde bulundu.

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