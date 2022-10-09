Yüksekova Belediye Spor: 1 -Bitlis Özgüzeldere Spor: 1

Grupta mücadele eden Yüksekova Belediye Spor evinde konuk ettiği Bitlis Özgüzeldere Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Yüksekova Şehir Stadı'nda saat 14:00'da başlayan müsabakanın orta hakemliğini Veysel Yamaç, yan hakemliklerini ise Soner Özçelik ve Yılmaz Korkmaz yaptı. Her iki takımında kontrollü başladığı maçta 40'ncı dakikada Murat Kurnaz'ın golü ile Yüksekova Belediye Spor 1-0 öne geçti. Golden sonra konuk ekip ataklarını artırarak ilk yarının uzatma dakikalarında Enes Bilginç'in golüyle ilk yarı 1-1 sonra erdi. Çekişmeli geçen ikinci yarıda gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. Her iki takımın oyuncuları maç sonu birbiriyle tokalaşmalarının ardında stattan ayrıldılar.