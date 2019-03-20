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Yüksekova Belediyesi ödüle layık görüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, ‘Projem Türkiye’ yarışması kapsamında ödüle layık görüldü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, ‘Projem Türkiye' yarışması kapsamında ödüle layık görüldü.


İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Projem Türkiye' yarışmasında, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi dalında Yüksekova Belediyesi yaptığı altyapı, asfalt ve dere ıslahı gibi çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Ankara'da yapılan törenle ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, “İçişleri Bakanlığımız tarafından düzenlenen ‘Projem Türkiye' yarışmasında çalışmalarımız ödüle layık görüldü. Özellikle İçişleri Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, önceki kaymakamımız Mahmut Kaşıkçı'ya, desteklerinden dolayı Hakkari Valiliğine, belediye çalışma arkadaşlarımıza ve yaptığımız bu çalışmalarda sağduyulu bir şekilde destek sunan bütün Yüksekovalı hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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