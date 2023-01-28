Yüksekova Belediyesi zincir marketleri denetledi

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerini denetledi.

Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe faaliyet gösteren zincir marketlere yaptığı denetimlerde fiyat etiketleri, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumlar bakılarak incelendi. Özellikle soğuk ortamda korunması gereken gıda ürünlerinin, üretimden başlayarak sevkiyat, depolama ve sergileme gibi tüketime kadar tüm aşamalarında "gıda güvenliği" kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması "zorunlu olan" soğuk zinciri dikkate alınarak gerekli uyarılar yapıldı. İlçede halk sağlığı ve güvenli alışveriş yapılması için rutin olarak incelemeler yaptıklarını belirten Zabıta Müdürü Ahmet Durmazer, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bu gün ilçedeki zincir marketler denetlendi. Alışverişte vatandaşlarımızın da aldıkları ürünü incelemelerini istiyoruz. Özellikle son kullanma tarihlerine bakılmadan ürünlerin alınmaması gerektiğini her seferinde dile getiriyoruz. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Rutinleştirdiğimiz denetimlerimiz ilçe genlinde her alanda aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bizim için vatandaşın sağlığı çok önemlidir" dedi.