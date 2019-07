Yüksekova Belediyesinden çevre temizliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, belediye çalışanları ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

Çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla ilçenin Eski Kışla ve Mezarlık mahallerinde temizlik yapıldı. Yapılan bu çalışmanın her hafta bir mahallede yapılacağını belirten Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, “Bugün farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla belediye personellerimizle beraber bir temizlik kampanyası başlatıldık. İmkânlarımız olmayabilir ama bu kısıtlı imkânlarımızla sokaklardayız. Çevremizi temiz tutma adına, çocuklarımızı hastalıklardan koruyabilmek için her yönüyle temiz bir Yüksekova için bugün kampanyamıza başladık. Kentimizin her yanının aslında daha güzel olabilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Küçücük bir başlangıç olsa bile bir yerden başlamak gerektiğine inanıyoruz. Bütün halkımızı kendi kapılarının önünü temiz tutmaya çağırıyoruz ve temizlik konusunda her bireyin kendi üzerine düşeni yapmasını rica ediyoruz” dedi.