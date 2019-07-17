Yüksekova Belediyesinden çevre temizliği

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından başlatılan temizlik kampanyası Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti.

Yüksekova Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu temizlik kampanyasını bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürdü. Yapılan temizlik çalışmasına Yüksekova Belediyesi yetkilileri, meclis üyeleri ve belediye personeli de katıldı. Temizlik kampanyasıyla ilgili Yüksekova Belediyesinden yapılan açıklama da ise, “Bugün başlatmış olduğumuz temizlik kampanyalarından bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Bu kampanyanın da bize fayda sağlayacağını umut ediyoruz ve bu doğrultuda da yolumuza devam ediyoruz. Meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızla hareket ediyoruz. Çağrılarımız olmasına rağmen halktan maalesef bu konuda çok ciddi bir katkı göremiyoruz. Sonuna kadar halkın da katkı sunabileceği ve farkındalık ile harekete geçebileceği bir merhaleye ulaşmak istiyoruz. Bu amaçla bu çalışmayı başlatmış olduk. Sonucunu da alacağımıza inanıyoruz. Yüksekova halkına da bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Burada gerçekten çevreye ve halkımıza yakışmayan bir tutum var. Doğaya ve çevremize saygılı olmakta buradan başlar. Sosyal bir farkındalık ve duyarlılık gerekiyor” dedi.