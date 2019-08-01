Yüksekova Belediyesinden çevre temizliği

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından başlatılan temizlik kampanyası devam ediyor.

Yüksekova Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla başlattığı temizlik kampanyasını bugün Yeni Mahalle'de sürdürdü. Yapılan çalışmaya Belediye Başkan Vekili Cumhur Korkmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Kampanya ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Cumhur Korkmaz, "Belediyeyi 4 ay önce kazanarak hizmet etmeye başladık. Belediye olarak neredeyse sokak çocuğuna dönüştürülmüş bir kentle karşı karşıya kaldık. Bütün kısıtlı imkanlarımıza rağmen, elimizden geldiğince hizmet anlamında kente dokunmayı başarıyoruz. Nitekim temizlik kampanyasında başkanımızın ve meclisimizin bir kararı olarak her hafta bir mahallede çevre temizliği yaptık. Bugün de Yeni Mahalle'de bu kampanyayı sürdürüyoruz. Temiz bir kent, temiz bir çevre için katkı veren başta başkanımız, meclisimiz, belediye çalışanlarımız, mahalle muhtarlarımız ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.