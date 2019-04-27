İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksekova Belediyesinden gece mesaisi

Hakkari’nin Yüksekova Belediye ekipleri, günlerdir yoğun yağışlardan sonra toz ve çamurla kaplanan Cengiz Topel Caddesini yıkamaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova Belediye ekipleri, günlerdir yoğun yağışlardan sonra toz ve çamurla kaplanan Cengiz Topel Caddesini yıkamaya başladı.


İlçede günlerdir yoğun yağışlardan sonra, Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, akşam saatleri itibaren ilçenin işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesini çift şerit olmak üzere yıkadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.