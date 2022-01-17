Yüksekova Belediyesinden karla mücadele çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kardan kapanmaması için çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor.

Yüksekova'da kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına gelirken, hazırda bekletilen belediye ekipleri ise vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için çalışmalarına devam ediyor. Öncelik arz eden yoğun yaşam alanlarında temizlik çalışmaları yürüten ekipler, eş zamanlı olarak ilçede bulunan cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyorlar.

Yüksekova Belediye Başkanlığı tarafından çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, ilçede kış mevsiminin çetin geçtiği belirtilerek, “Kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı tüm araçlarımızı hazır bekletiyoruz. Dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Şu anda ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını yürütüyorlar. Tüm yollarımızı açana kadar çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" dedi.