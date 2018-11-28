Yüksekova Belediyesinden kumlama çalışması

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kumlama çalışmaları devam ediyor.

Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugün de Esenyurt ve Esentepe mahallelerinde kumlama ve stabilize çalışmaları yapıldı. Kar yağışı öncesi programa alınan yolları bitirmeyi planladıklarını dile getiren Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, “Kumlama çalışmalarımız hafta sonları da dahil bir aydan fazla süredir aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Kar yağışı gerçekleşinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Birçok mahallede yürüttüğümüz kumlama çalışmaları bugün de Esenyurt ve Esentepe mahallelerinde devam ediyor” dedi.