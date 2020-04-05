İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi çalışanları, topladıkları bağışlarla sağlık çalışanlarına malzeme alarak hediye etti.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi çalışanları, topladıkları bağışlarla sağlık çalışanlarına malzeme alarak hediye etti.


Tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesindeki sağlık çalışanları da büyük mücadele veriyor. Yüksekova Belediyesi çalışanları da, sağlıkçıların zorlu mesaisinden dolayı topladıkları bağışlarla maske, eldiven, koruyucu gözlük ve el dezenfektanlarını alarak Yüksekova Devlet Hastanesine teslim etti.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Belediyesi çalışanlarının yaptığı bu davranıştan dolayı “Biz Bize Yeteriz Türkiye” diyerek hepsini tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.