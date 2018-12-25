Yüksekova Belediyesine çöp konteyneri desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanlığına çöp konteyneri hibe edildi.

Cengiz Topel Caddesi'ne bağlı ara sokaklarda belirlenen noktalara çöp konteynerlerinin bırakıldığını ifade eden Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, “Bir kentin temizliği, belediyelerin başlıca görevleri arasındadır. Yaşadığımız şehir hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Yüksekova için üzerimize düşen vatandaşlık görevini de yerine getirmeliyiz. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen görevlilerimizin işlerinde kolaylık sağlamış, hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemenin birinci görevi kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevidir. Bu düşünceler kapsamında bugün ilçemizin Cengiz Topel Caddesi'ne bağlı ara sokaklarda belirlediğimiz noktalara çöp konteynerleri bıraktık. İlkbaharda ise mahallelerde bu çalışmamızı yürüteceğiz” dedi.