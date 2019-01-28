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Yüksekova Belediyespor: 1 - Diyarbakır Bağlar Belediyespor: 1

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor, evinde konuk ettiği Diyarbakır Bağlar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor, evinde konuk ettiği Diyarbakır Bağlar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Yüksekova ilçesinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde geride kapatan Yüksekova Belediyespor, ikinci yarıda Diyarbakır Bağlar Belediyespora karşı bulduğu golle beraberliği yakaladı. Başka gol olmayınca maç 1-1 berabere tamamlandı.


Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ile kulüp yöneticileri, maç sonunda futbolcuları tebrik etti.

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