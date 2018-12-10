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Yüksekova Belediyespor: 1 - Mendere Spor: 1

Bölgesel Amatör Bal Ligi 1.

Gurupta mücadele eden Yüksekova Belediyespor, evinde konuk ettiği Muş Menderespor ile 1-1 berabere kaldı.


Gurupta mücadele eden Yüksekova Belediyespor, evinde konuk ettiği Muş Menderespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım sahadan birer puan alarak ayrıldı. Karşılaşmayı, Yüksekova Belediye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım izledi. Maç sonunda Kaymakam Kendüzler soyunma odasında Yüksekova Belediyesporlu futbolcuları ziyaret ederek tebrik etti.

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