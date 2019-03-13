Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Ağrı 1970 Spor, erteleme maçında konuk olduğu Yüksekova Belediyesporu 4-1 mağlup etti.
Yüksekova Şehir Stadı'nda saat 13.00'da başlayan maçın ilk yarısında konuk ekip etkili oldu. Hava toplarında hakimiyet kurmayı başaran Ağrı ekibi, ilk yarıyı 10 ve 23'üncü dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlamak isteyen Yüksekova Belediyespor, karşılaşmanın 50'nci dakikasında yediği golle 3-0 yenik duruma düştü.
Gergin geçen maçın 65'nci dakikasında gol bulan Yüksekova Belediyespor, 90+4'te yediği golle karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 54'e yükselten Ağrı 1970 Spor liderliğe yükselirken, 23 puanda kalan Yüksekova Belediyespor ise haftayı 10'ncu sırada kapattı.