Yüksekova Belediyespor heyetinden ziyaretler

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulüp Yönetimi ve teknik heyet, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, beraberindeki kulüp yönetimi ve teknik heyetle ilçedeki bazı STK temsilcilerini ve iş adamlarını ziyaret etti. Belediyespor yönetimi, ilk olarak Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Pınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem maddi hem de manevi kulübe destekte bulunacağı sözünü verdi.

Kulüp yönetimi tarafından Başkan Pınar'ın isminin yazılı olduğu 30 numaralı Yüksekova Belediyespor forması hediye edildi.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı, Baskın Süt Kardeşler Fabrikası sahibi Necip Baskın'ı, ASL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cebeli Balin'i, Ava Yapı Denetim Limitet Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Yılmaz'ı, TAT-SAN Yemek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Selçuk'u, Cihan Mobilya sahibi Servet Karay'ı ve AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici'yi makamlarında ziyaret ederek, isimlerinin yazılı olduğu 30 numaralı Yüksekova Belediyespor forması hediye etti.

Ziyaret hakkında konuşan Kulüp Başkanı Yıldırım, “İlçede bulunan STK temsilcilerimizi ve iş adamlarımızı ziyaret ettik. Futbol da bir ekonomik spor. Bu anlamda da Yüksekova büyüyen bir şehir haline geldi. Asıl hedefimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla tanıştırıp, güzel bir gelecek sunmak istiyoruz. Bunu yaparken maddi ve manevi destek çok önemlidir. Bu konuda iş adamlarımızı ziyaret edip destek istedik. Bizi kabul eden iş adamlarımıza ve STK temsilcilerimize kulübüm adına teşekkür ediyorum” dedi.