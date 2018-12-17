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Yüksekova Belediyesporda 3 puan sevinci

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor, Ağrı Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor, Ağrı Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 4-2 galip ayrıldı.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili olan Yüksekova Belediyespor, Ağrı Gençlerbirliğini 4-2 mağlup ederek 3 puan almayı başardı.


Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ile kulüp yöneticileri, maç sonunda futbolcuları tebrik etti.

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