Yüksekova Belediyespordan Bakanlara ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulübü heyeti, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, beraberindeki kulüp yönetimi ve teknik heyetle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamlarında ziyaret ettiler.

Yüksekova Belediyesporun 30 numaralı formasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye edilirken, takımın 61 numaralı forması da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taktim edildi.

İki Bakan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yüksekova Belediyespor heyetine teşekkür ettiler.