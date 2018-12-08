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Yüksekova Belediyespordan Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor Kulübünün yöneticileri ve futbolcular, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulübünün yöneticileri ve futbolcular, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Yüksekova Belediyespor Kulübü yöneticileri, 3. Ligde mücadele eden kadın futbol takımı ile Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden erkek futbol takımı oyuncularıyla Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler. Yüksekova Belediyespor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları makamında kabul eden Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akbıyık, yönetim ve futbolcularla sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Kulüp Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Akbıyık'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu 30 numaralı takım formasını hediye etti.

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