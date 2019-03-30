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Yüksekova beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırarak kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırarak kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen kentte kış yeniden kendini hissettirmeye başladı.



Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle sürücülerin yolda ulaşımı zorlaştı. Yüksekova Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için karla mücadeleye devam ediyor.


İlçede kar yağışının pazar akşamına kadar süreceği belirtirken, çarşamba gününe kadar karla karışık yağmur beklendiği aktarıldı.

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