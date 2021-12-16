Yüksekova beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçede günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Süleyman Atılgan adlı vatandaş, "Havanın temizlenmesi için gayet güzel çünkü ilçede baya kirli hava mevcut. Meteoroloji tarafından uyarılar yapılıyordu ve nihayet gece saatlerinde yağdı. Bu sene kar yağsın çünkü kuraklık da var. Bu karla biter” dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.