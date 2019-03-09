İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova caddelerinde ışıklandırma çalışmaları

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.


Yüksekova ilçesinde belediyle tarafından caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı. İpekyolu, Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yol boyu yapılan ışıklandırma ile İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi'nin ortasına konulan yörenin sembolü ters lale ilçeye renk kattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.