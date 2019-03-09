Yüksekova caddelerinde ışıklandırma çalışmaları

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı.

Yüksekova ilçesinde belediyle tarafından caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı. İpekyolu, Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yol boyu yapılan ışıklandırma ile İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi'nin ortasına konulan yörenin sembolü ters lale ilçeye renk kattı.