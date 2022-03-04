İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova-Dağlıca karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Dağlıca bölgesi arasında ulaşımın sağlandığı karayolu çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Dağlıca bölgesi arasında ulaşımın sağlandığı karayolu çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Yüksekova'da 2 gündür aralıklı olarak devam eden karla karışık yağmur ve tipide 90'a yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Dağlıca yolu ise çığ riski nedeniyle Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerince trafiğe kapatıldı.


Bölgede karla karışık yağmur devam ederken, ilçe merkezinde ise karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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