Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tatbikatta, yangın esnasında nelerin yapılması gerektiği konusunda personellere bilgi verildi. Eğitim sonrası ekipler, uygulamalı şekilde senaryo gereği personelleri hastanenin bahçesinde topladı. Hastanenin bahçesindeki yangının tüple nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda bilgiler verildikten sonra ekiplerce uygulamalı şekilde de gösterildi.

Bu tür faaliyetlerin faydalı olduğunu belirten Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Haydar Arslan, tatbikat ve eğitimde emeği geçen herkes teşekkür ederek, “Personellerimiz ve bizlerin tedbirli olabilmesi ve neler yapabileceğimize dair bilgilendirmeler yapıldı. Bu konuda Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine ve hastane personellerimize teşekkür ederim” dedi.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Aydın Ağırbaş ise düzenlenen tatbikatın asıl amacının hastane kadrosunu herhangi bir yangın felaketine karşı bilinçlendirmek olduğunu söyleyerek, “Personel arkadaşlarımızın yangın sırasında neler yapmaları gerektiği konusunda ekiplerimiz bilgilendirme yapıyor. Daha sonra uygulamalı bir şekilde yangın söndürme teknikleri gösteriliyor. İlçede bulunan kurumlarımızın çoğunda bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz ve programımızda bulunan diğer kurumlarda da aynı şekilde tatbikat ve bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.