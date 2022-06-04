İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova doğalgaza kavuşuyor

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinin kısa zamanda doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi.


Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vali Akbıyık, doğalgazın Yüksekova'ya gelmesi için hassasiyetle çalışmaları takip edeceklerini belirterek, “Yüksekova ilçesi doğalgaz boru hattının kalan işlerinin tamamlatılması yapım işi sözleşmesi, 22 Şubat 2022 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. İnşallah en kısa zamanda Yüksekova'mızın doğalgaza kavuşması için konuyu hassasiyetle takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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