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Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.


İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla korona virüsü salgını bitene kadar Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Belediyesi olarak korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için bugünden itibaren Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirterek, “İnşallah tüm ülke olarak bu tehlikeli virüsten kurtulacağız” dedi.

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