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Yüksekova Esendere Beldesinde öğrencilere meslek tanıtım paneli

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen meslek tanıtım paneli kapsamında çeşitli mesleklerden katılımcılar 11.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen meslek tanıtım paneli kapsamında çeşitli mesleklerden katılımcılar 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.


Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından okulda düzenlenen programda panelistler, eğitim geçmişlerini, mesleklerinin özelliklerini, çalışma alanlarını, iş bulma olanaklarını ve çalışma koşullarını öğrenciler ile paylaştılar ve öğrencilerden gelen sorularını soru-cevap şeklinde cevaplayarak program gerçekleştirdiler. Program ile ilgili açıklama yapan okul müdürü Kenan Canan; “Panelistlerimizle öğrencilerimize bu panelleri düzenlememizin amacı meslekleri icra eden kişilerden öğrenip, bilgiyi kaynağından almalarını sağlamak. Panelistlere öğrencilerimizin meslekleri tanıması için ayırdıkları zaman için ve emekleri için teşekkür ederiz” dedi.

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